Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку еще до ареста
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Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал планировал подать в отставку еще до ареста. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, бывший глава края собирался приехать в Москву и написать соответствующее заявление.
«Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — добавил Жириновский.
9 июля Фургал был задержан по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.
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