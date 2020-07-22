Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку еще до ареста

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал планировал подать в отставку еще до ареста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, бывший глава края собирался приехать в Москву и написать соответствующее заявление.

«Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — добавил Жириновский.

9 июля Фургал был задержан по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

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