Белый дом в последние годы обсуждал возможное возобновление ядерных испытаний

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что представители Белого дома в последние два года обсуждали возможность возобновления ядерных испытаний в США. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, была серия общих дискуссий по этой теме, но до сентября прошлого года (когда Трамп отправил Болтона в отставку. – прим. «Газета.Ru») решения принято не было.

Болтон отметил, что речь шла о подземных испытаниях.

«Лично у меня были другие цели, такие как выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — добавил он.

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