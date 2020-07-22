«Ъ»: следствие хочет оставить обвиняемого в убийствах Фургала без двух адвокатов
Следственный комитет начинает отвод нескольких адвокатов, защищающих обвиняемого в убийствах и покушениях экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, отвод двух из четырех адвокатов бывшего чиновника (Марины Горбачевой и Максима Самойлова) связан с так называемым «конфликтом интересов». Дело в том, что обвиняемых по уголовному делу — Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова защищали одни и те же адвокаты.
Мистрюкова задержали в ноябре 2019 года из-за обвинения в заказных убийствах бизнесменов и одном покушении, которые затем инкриминировали и Фургалу. Тогда супруга задержанного обратилась за помощью к Горбачевой и Самойлову, но их сотрудничество продлилось всего два месяца.
По мнению источников издания, следствие может отвести и других защитников Фургала, чтобы заменить их на «более лояльных к следствию». Это, в свою очередь, должно помочь СК добиться признания Фургала.
Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.
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