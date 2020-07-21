Зеленский поздравил всех с освобождением заложников

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram поздравил всех с освобождением заложников, захваченных в Луцке.

«Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически — за их жизни... Терроризму нет места ни в одной стране», — написал президент.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие.

Преступник отпустил заложников после того, как Зеленский выполнил его требование и опубликовал видео, где призвал всех посмотреть фильм «Земляне».

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