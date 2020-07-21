Дегтярев назвал свои главные задачи на посту врио Хабаровского губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о первостепенных задачах на новой должности, передает RT.

По его словам, приоритетом является реализация важнейших нацпроектов и подготовка к отопительному сезону. Помимо этого, главная задача властей — охранять здоровье жителей края в условиях пандемии COVID-19.

«Нам всем нужно объединиться в решении социальных задач и проблем, которые волнуют людей. Важно, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, жители своевременно получали причитающиеся социальные гарантии и льготы», — заявил врио главы региона.

Дегтярев также пообещал трудиться на благо жителей Хабаровского края. Он добавил, что свет в его новом рабочем кабинете будет гореть до поздней ночи.

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.

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