Новый закон против «российских хакеров» внесен в конгресс США
Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти внес на рассмотрение законопроект о санкциях за кражу исследований по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Американские исследователи — самые умные люди в мире, и мы разрабатываем победоносную вакцину быстрее, чем когда-либо. Мы не можем допустить, чтобы наши инновации использовались Китаем, Россией или кем-либо еще», — написал Маккарти.
Ранее он заявлял, что внесет новый законопроект против «российских хакеров» после обвинений России в кибератаках с целью получить данные о вакцине.
Ранее сообщалось, что Центр безопасности коммуникаций Канады, Агентство национальной безопасности США и британский Центр кибербезопасности сделали заявление, согласно которому в 2020 году Россия предпринимала несколько хакерских атак на различные учреждения США, Канады и Великобритании.
Спецслужбы утверждают, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В Кремле назвали обвинения голословными.
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