Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает «Фонтанка.ру».

«Сегодня или завтра берите билет на самолет, на поезд, поезжайте в Москву. Есть такая организация Роспотребнадзор, если вы не можете с местной договориться и доказать, что мы можем открыть торговые центры и рестораны», — заявил Беглов.

Он поручил Елину привезти решение по этому вопросу не позднее пятницы. Губернатор подчеркнул, что, если оно снова будет отрицательным, то он сам отправится в столицу для урегулирования данного вопроса.

Торговые центры, рестораны и непродовольственные магазины в Петербурге были закрыты с 28 марта. В июне открылись малые формы торговли и летние веранды.

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