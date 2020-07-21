Врио главы Хабаровского края Дегтяева представили правительству региона

Временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева представили правительству и органам власти региона, передает РИА «Новости».

Представление проходило в здании правительства края с 16:00 по местному времени (9:00 мск).

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

Фургал же был отправлен в отставку из-за «утраты доверия». Чиновник арестован на 2 месяца по подозрению в организации убийств в 2000-х годах.