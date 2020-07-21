Госдума прекратила полномочия депутата Дегтярева

Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева в связи с его новой должностью, передает РИА «Новости».

В Нижней палате парламента Дегтярев возглавлял комитет по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край после отставки Сергея Фургала в связи с «утратой доверия». Депутат ответил согласием и заявил, что готов немедленно вылететь в регион.

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