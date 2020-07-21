Песков объяснил, почему Путин выбрал Дегтярева врио хабаровского губернатора

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин выбрал Михаила Дегтярева на пост врио хабаровского губернатора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дегтярев имеет очень богатый опыт законодательной активности. Он работал в Думе, поэтому в этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, безусловно есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Его положительные качества и богатый опыт констатируются лидером ЛДПР (Владимиром) Жириновским», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин «безусловно» учитывал мнение хабаровчан.

Возглавить Хабаровский край Дегтяреву предложил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи после отставки Сергея Фургала в связи с «утратой доверия». Депутат ответил согласием и заявил, что готов немедленно вылететь в регион.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

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