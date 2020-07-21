Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Среди поставленных целей значится увеличение численности страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания и раскрытие таланта каждого человека.

Правительству России до 30 октября 2020 года необходимо будет представить предложения по приведению указа президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствие с новым документом.

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