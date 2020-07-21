Эксперт: президент проявил уважение к мнению хабаровчан

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал назначение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Новый глава региона ранее возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи — с 2016 года.

«На выборах губернатора победила ЛДПР, на выборах в Законодательное собрание региона тоже победила ЛДПР. Жители региона страшно любят ЛДПР, и чего с ними спорить? К их мнению президент проявил уважение и сказал, мол, пожалуйста – хотите ЛДПР, пускай будет», – заявил политолог.

Он добавил, что безосновательными были «разговорчики», что Фургала сняли только из-за того, что он член ЛДПР, а хотят поставить «Единую Россию».

«Дело вообще не в этом – не должен просто человек с тремя убийствами, тьфу-тьфу, быть губернатором. Хоть он ЛДПР, хоть он пуп земли, хоть он республиканец американский. В принципе такой человек не должен быть во власти, где бы то ни было – даже на муниципальном уровне», – подчеркнул Матвейчев.

По его словам, власти удовлетворили просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который представил кандидатуру. «Сам по себе политик Дегтярев опытный, карьера его известна, он занимался вопросами спорта, науки, сотрудничества различного. Активный, очень энергичный молодой политик, один из самых активных в Государственной Думе», – резюмировал эксперт.