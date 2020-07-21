Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в «черный список». Соответствующее видеообращение размещено в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

Он отметил, что желает поговорить и выяснить, кто на самом деле нарушает права человека.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений.

Позже чеченский лидер в ответ на введенные против него санкции заявил в своем Telegram-канале, что «принимает бой», и выложил фотографию с двумя ручными пулеметами.

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