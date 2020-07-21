Премьер Японии намерен встретиться с Путиным после окончания пандемии COVID-19

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен после окончания пандемии коронавируса встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил депутат верхней палаты парламента от партии «Ниппон исин-но кай» (Ассоциация обновления Японии) Мунэ Судзуки, передает агентство Kyodo.

«Я бы хотел, чтобы поскорее закончилось распространение коронавирусной инфекции и можно было думать о следующей встрече на высшем уровне», — процитировал слова Абэ парламентарий.

По данным агентства, японский лидер может обсудить на встрече с российским президентом Курильские острова.

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