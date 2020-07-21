В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7

В сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ был составлен группой представителей Демократической партии.

В проекте резолюции сказано, что президент США Дональд Трамп пытается восстановить отношения с российской стороной и «вознаградить Кремль» вместо того, чтобы «бороться с российскими угрозами».

Кроме того, в документе говорится, что американский сенат будет против участия России в саммите, пока страна «не прекратит пагубные действия против Украины», а также американских союзников и самих США.

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