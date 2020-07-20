Трамп объявил ношение маски патриотизмом

Президент США Дональд Трамп объявил ношение защитной маски патриотизмом. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда не можешь соблюдать социальную дистанцию. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент», — написал Трамп, прикрепив к сообщению фотографию, на которой изображен президент США в маске.

Как сообщалось, ранее американского лидера не раз критиковали за то, что он обычно посещает публичные мероприятия без маски. Политические оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример согражданам. Глава государства и ранее выражал сомнения в том, что всем жителям США следует носить маски, однако в итоге стал появляться на публике в маске.

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