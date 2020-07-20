Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии

Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства. Мирные пикеты и демонстрации проходят в других городах страны с теми же лозунгами, передает «Интерфакс».

Протестующие недовольны экономической политикой кабмина, мерами по контролю за бизнесом и злоупотреблением полномочиями со стороны властей.

К зданию парламента в настоящее время стянуты подразделения болгарской полиции. О задержаниях или столкновениях не сообщалось. Движение автотранспорта в центре Софии затруднено.

Ранее премьер-министр Бойко Борисов заявил, что его кабмин намерен отработать весь срок своего мандата, несмотря на поддержку протестующих со стороны президента страны Румена Радева.

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