В Крыму посоветовали США «не совать нос» в строительство кораблей России

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал Вашингтону «не совать нос» в строительство российских кораблей, передает РИА «Новости».

«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», — подчеркнул Фикс.

Ранее глава государства Владимир Путин заложил два универсальных десантных корабля-вертолетоносца в Керчи.

В посольстве США на Украине заявили, что «самовольное строительство» кораблей Россией на украинской территории нарушает международные нормы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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