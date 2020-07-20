Трамп: криминальная ситуация в Чикаго хуже, чем в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с криминалом в американском мегаполисе Чикаго хуже, чем в Афганистане по вине городских властей, представляющих демократов, сообщает РИА «Новости».

«Как вы думаете, им нужна помощь после этих выходных? Вы знаете, какие там цифры? Много-много людей ранены, многие убиты. Я не говорю об одном-двух – 18 человек убиты <...> И сколько будет за лето? Это, однозначно, хуже, чем в Афганистане», — сказал Трамп.

Вина за рост преступности в городе лежит, по мнению президента, на «самых либеральных демократах», которые управляют городом.

Он добавил, что аналогичная ситуация может начаться по всей стране в случае, если президентские выборы выиграет его соперник — демократ Джозеф Байден.

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