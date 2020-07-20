Путин обязал росгвардейцев давать присягу

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Новые сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, будут приносить присягу при приеме на службу. Соответствующий федеральный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на федеральном портале правовой информации.

Росгвардейцы будут произносить следующие слова присяги: «Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну».

Отмечается, что слова присяги произносятся в торжественной обстановке перед флагом России.

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