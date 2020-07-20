Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент пообщался с депутатом по видеосвязи.

Дегтярев согласился с предложением президента стать врио главы Хабаровского края.

Он сообщил, что намерен немедленно вылететь в регион.

Путин пожелал Дегтяреву успехов.

Дегтярев проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов).

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на 2 месяца.