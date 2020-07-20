Короля Саудовской Аравии госпитализировали

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС.

Госпитализация 84-летнего монарха прошла для проведения необходимого медицинского обследования.

По некоторым данным, королю поставлен диагноз воспаление желчного пузыря.

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