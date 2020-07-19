Трамп не готов принять «любые» результаты выборов
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать утвердительно на вопрос о том, признает ли он любые результаты предстоящих выборов главы государства. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Трамп отметил, что ему сначала нужно «увидеть» результаты выборов.
«Я не собираюсь отвечать «да». Я не собираюсь отвечать «нет», — сказал президент в ответ на вопрос о признании результатов выборов.
Кроме того, Трамп заявил, что не является «хорошим проигравшим», не любит проигрывать и проигрывает редко.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главным оппонентом действующего американского лидера станет бывший вице-президент страны демократ Джо Байден.
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