Умер вице-губернатор Самарской области Карпушкин

Скончался вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Работая на муниципальной службе, он многое сделал для развития областной столицы, укрепления экономики и финансовой устойчивости, повышения качества жизни людей», — цитирует пресс-служба слова главы области Дмитрия Азарова.

С 2010 по 2014 год Карпушкин возглавлял департамент экономического развития администрации Самары, позднее занимал пост первого замглавы города. С 2015 по 2018 год работал директором блока антикризисного управления. Зимой 2018 года он был назначен на пост первого заместителя главы Самары, а позже стал вице-губернатором региона.