Глава МИД Британии заявил о сборе улик против России из-за «кражи» вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась украсть информацию о разработке вакцины от коронавируса в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, Британия совместно с Канадой и США тщательно собирали улики в отношении хакеров, пытавшихся выкрасть данные о вакцине.

«Очень ясно видно, что это сделала Россия», — сказал Рааб.

Он добавил, что не удивлен словами российского посла в Лондоне Андрея Келина, который ранее отверг подобные обвинения. Глава британского МИД отметил, что в 2018 году российская сторона также заверяла, что не имеет отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери.

Отвечая на вопрос, почему Лондон не публикует доказательства в отношении виновности России в подобных вещах, министр заявил, что в таких случаях специалисты сначала внимательно собирают информацию, чтобы обвинения не были голословными.

Ранее сообщалось, что Центр безопасности коммуникаций Канады, Агентство национальной безопасности США и британский Центр кибербезопасности сделали заявление, согласно которому в 2020 году Россия предпринимала несколько хакерских атак на различные учреждения США, Канады и Великобритании.

Спецслужбы утверждают, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В Кремле назвали обвинения голословными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нацелились на вакцину: Россию обвинили в хакерской атаке

— В Кремле заявили, что Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках

— Посол РФ в Великобритании отверг обвинения в краже данных о вакцине