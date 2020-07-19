Зеленский проведет отпуск на «даче Хрущева» в Херсонской области
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Президент Украины Владимир Зеленский уедет отдыхать на «дачу Никиты Хрущева» — госрезиденцию на остров Бирючий в Херсонской области. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Тарас Черновол.
По его словам, остров входит в украинский Азово-Сивашкий заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а государственному управлению делами Украины.
Ранее украинские СМИ сообщали о краткосрочном отпуске Зеленского на острове Бирючий в течение 10 дней.
Президентская резиденция была организована во времена Никиты Хрущевы, однако он посетил остров только один раз.
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