Зеленский проведет отпуск на «даче Хрущева» в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский уедет отдыхать на «дачу Никиты Хрущева» — госрезиденцию на остров Бирючий в Херсонской области. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Тарас Черновол.

По его словам, остров входит в украинский Азово-Сивашкий заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а государственному управлению делами Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о краткосрочном отпуске Зеленского на острове Бирючий в течение 10 дней.

Президентская резиденция была организована во времена Никиты Хрущевы, однако он посетил остров только один раз.

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