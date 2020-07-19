В США зафиксировано рекордное число ЛГБТ-чиновников

Политический раскол в США вдохновил рекордное количество кандидатов из числа ЛГБТК баллотироваться на государственные должности. Об этом пишет ABC News.

Согласно отчету Out For America 2020, на который ссылается издание, число представителей ЛГБТК, избранных в качестве официальных представителей власти, выросло на 21% за прошедший год.

На данный момент во всех ветвях власти США насчитывается 843 избранных представителей ЛГБТК. Относительно июня 2016 года, их число выросло на 102%.

Как сообщалось, на прошедших в Айове кокусах среди демократов победу одержал бывший мэр Саут-Бенда, единственный кандидат-гей Пит Буттиджич. Нетрадиционная ориентация политика, добившегося, однако, большой поддержки, пришлась по вкусу не всем избирателям, что привело к отзыву голоса, изначально отданного за него.

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