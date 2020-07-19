Трамп откажется от массовых митингов в пользу телефонных «Митингов Трампа»

Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации с распространением COVID-19 заявил о намерении заменить очные предвыборные митинги на телеконференции со своими сторонниками, сообщает CNN.

«Я буду проводить митинги по телефону, которые мы назовем «Митинги Трампа»», — сказал президент во время общения по телефону со сторонниками в штате Висконсин. По его словам, «Митинги Трампа» позволят подключать множество людей к телефонной линии.

Трамп подчеркнул, что организация очных митингов требует соблюдения санитарно- эпидемиологических мер предосторожности.

Как сообщалось, ранее американского лидера не раз критиковали за то, что он обычно посещает публичные мероприятия без маски. Политические оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример согражданам. Глава государства и ранее выражал сомнения в том, что всем жителям США следует носить маски, однако по итогу стал появляться на публике в маске.

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