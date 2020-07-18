Посольство Армении находится на связи с властями РФ по теме реализации продуктов

Посольство Армении в России заявило, что поддерживает контакты с российскими властями по теме реализации армянских продуктов на территории Москвы. Об этом сообщил «Интерфаксу» посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

«Мы поддерживаем постоянную связь с российскими коллегами», — начал дипломат.

По его словам, помимо поддерживания связи с властями России, о теме были проинформированы и профильные ведомства.

По данным агентства, ранее на одном из рынков юго-запада Москвы не приняли армянские продукты.

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