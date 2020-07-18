Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Скончался американский политик, лидер борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис. Об этом сообщает Hill.

Политик скончался в возрасте 80 лет.

В конце 2019 года у него диагностировали рак поджелудочной железы 4-й стадии, однако Льюис пообещал, что продолжит работать.

Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.