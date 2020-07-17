Петиция с требованием отставки Зеленского набрала нужное число голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 758 голосов, что является необходимым числом, пишет РИА «Новости».

Петиция появилась на сайте главы государства 8 июля. Автор, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил об обещании Зеленского покинуть пост в случае нарушения закона. Документ набрал нужное число голосов, 25 тысяч, за девять дней.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона!» — говорится в тексте.

Ранее Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с невнесением в декларацию информации о значительных изменениях в имущественном состоянии.

В 2019 году семья Зеленского получила $188 тыс. в счет погашения облигаций внутреннего госзайма, после чего приобрела новые облигации на сумму $191,7 тыс. Украинский президент должен был сообщить об этом в реестр деклараций, однако не сделал этого.

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