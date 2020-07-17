Лексус рассказал, кто помог ему устроить разговор с президентом Польши

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в интервью «Свободной прессе» рассказал, что разговор с президентом Польши Анджеем Дудой помогли устроить высокопоставленные сотрудники польского МИД.

По словам Столярова, отозванные в связи с розыгрышем послы из ООН не имеют отношения к организации пранка.

«Более того, тот человек, который их отозвал, в большей степени помог нашему звонку состояться. В Польше сейчас идет подковерная интрига между МИД и канцелярией президента. Но им следует искать проблему в себе», — заявил Столяров.

Ранее пранкеры Лексус и Владимир Кузнецов (Вован) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись беседы была опубликована в сети.

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