Лексус рассказал, кто помог ему устроить разговор с президентом Польши
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в интервью «Свободной прессе» рассказал, что разговор с президентом Польши Анджеем Дудой помогли устроить высокопоставленные сотрудники польского МИД.
По словам Столярова, отозванные в связи с розыгрышем послы из ООН не имеют отношения к организации пранка.
«Более того, тот человек, который их отозвал, в большей степени помог нашему звонку состояться. В Польше сейчас идет подковерная интрига между МИД и канцелярией президента. Но им следует искать проблему в себе», — заявил Столяров.
Ранее пранкеры Лексус и Владимир Кузнецов (Вован) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись беседы была опубликована в сети.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
— Пранкер Вован прокомментировал реакцию МИД Польши на звонок Дуде
— Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой