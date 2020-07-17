Песков отметил схожесть характеров Путина и Эрдогана
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Президенты России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеют похожие характеры, благодаря которым им удается решать сложные задачи. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Авторадио».
По его словам, во время переговоров Путин конкретно ставит вопросы, и «имеет ввиду то, что говорит», а потом оперативно выполняет обещанное.
Представитель Кремля считает, что в этом лидеры России и Турции похожи друг на друга. Он отметил, что это касается и ситуации в Сирии.
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