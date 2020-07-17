Песков рассказал о работе с Путиным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о работе с главой государства.

«Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего — это, конечно, удача в жизни», — заявил Песков в интервью «Авторадио».

По его словам, эта должность позволяет каждый день учиться в реальной жизни, ощущать себя в гуще жизненно важных процессов и нести немалую долю ответственности.

Он также напомнил, что работает пресс-секретарем Путина с 2008 года.

Песков отметил, что для него быть пресс-секретарем президента – это не ноша, а свобода.

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