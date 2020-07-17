Помпео назвал условие встречи Трампа и Ким Чен Ына

Саммит лидеров США и Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться лишь при условии уверенности американской стороны в том, что по итогам встречи удастся достичь соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Fox News.

В частности, США ожидают от северокорейской стороны готовности к шагам по денуклеаризации, отметил Помпео.

Раннее младшая сестра лидера КНДР и первый замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что страна не планирует проводить саммит с США до конца года.

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