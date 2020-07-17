В США подготовят новый закон против «российских хакеров»

Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти рассказал о подготовке нового законопроекта для борьбы с «российскими хакерами». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы по ослаблению нашей ответной реакции на пандемию не должны остаться незамеченными», — написал политик.

Маккарти добавил, что в ближайшие дни представит проект закона, направленного против «российских хакеров».

Ранее сообщалось, что Центр безопасности коммуникаций Канады, Агентство национальной безопасности США и британский Центра кибербезопасности сделали заявление, согласно которому в 2020 года Россия предпринимала несколько хакерских атак на различные учреждения США, Канады и Великобритании.

Спецслужбы утверждают, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В Кремле назвали обвинения голословными.

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