Глава РФПИ ответил на обвинения Лондона в попытке украсть данные о вакцине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio ответил на обвинения Великобритании в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса.

По его словам, обвинения Лондона абсолютно бездоказательны. У России нет причины красть британские разработки, поскольку англо-шведская биофармацевтическая компания уже передала всю информацию «Р-Фарм», который будет выпускать вакцину AstraZeneca в России.

«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — цитирует слова Дмитриева РИА «Новости».

Ранее центр кибербезопасности Великобритании заявил, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.

В Кремле назвали обвинения Великобритании голословными.

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