Глава РФПИ ответил на обвинения Лондона в попытке украсть данные о вакцине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio ответил на обвинения Великобритании в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса.
По его словам, обвинения Лондона абсолютно бездоказательны. У России нет причины красть британские разработки, поскольку англо-шведская биофармацевтическая компания уже передала всю информацию «Р-Фарм», который будет выпускать вакцину AstraZeneca в России.
«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — цитирует слова Дмитриева РИА «Новости».
Ранее центр кибербезопасности Великобритании заявил, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
В Кремле назвали обвинения Великобритании голословными.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы
— В Кремле назвали голословными обвинения Британии в адрес России
— В посольстве РФ отреагировали на слова о вмешательстве в британские выборы