На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата. Об этом пишет РИА «Новости».

«В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора», — говорится в сообщении.

По информации следователей, депутат Черкасского городского совета из-за личного конфликта и распределения сфер влияния пытался организовать убийство заммэра.

Задержанному, имя которого не разглашается, грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.