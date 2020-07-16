В Кремле назвали голословными обвинения Британии в адрес России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения Великобритании о вмешательстве Москвы в выборы 2019 года, а также о попытке украсть информацию о вакцине от COVID-2019, передает ТАСС.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — заявил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не приемлет подобные голословные обвинения.

Ранее центр кибербезопасности Великобритании заявил, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.

Перед этим Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.

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