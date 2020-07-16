«Небо и земля»: эксперт сравнил работу Кобзева и Левченко в Иркутской области

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил в беседе с «Газетой.Ru», что эффективность работы по ликвидации последствий затоплений в Тулуне гораздо выше у врио губернатора Иркутской области Игоря Минченко, чем у его предшественника Сергея Левченко.

«Работу [врио Иркутской области Игоря] Кобзева в целом оценивать еще рано, потому что он недавно пришел. Но если брать проблематику, например, Тулуна, то мы видим, что гораздо более высокий личный уровень вовлеченности врио губернатора в эту проблематику», — отметил эксперт.

«Он [Кобзев] за последнее время решил ряд важных задач. В частности, добился выделения из федерального бюджета 1,3 млрд рублей на расселение домов, которые не попали под затопление, но пострадали от грунтовых вод, организовали выплаты жителям подтопленных территорий — компенсации за невыращенный урожай, закончено строительство временных дамб, защитных сооружений. Кроме того, школу новую готовят к сдаче, недавно [зампредседатель Правительства РФ Марат] Хуснуллин приезжал смотрел на то, как проходят работы», — сказал Минченко.

«[Кобзев] довел до ума выплату компенсации пострадавшим, которая затягивалась во время губернаторства Левченко. Поэтому если брать профильную проблематику Кобзева, то, что связано с противодействием и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, то, я думаю, что его уровень эффективности значительно выше, чем была эффективность предыдущего губернатора», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что Левченко занимался проблемами Тулуна. «Но, на мой взгляд, менее эффективно. Собственно, и были претензии и по строительству домов, и по скорости реагирования и т.д. Но главные претензии к Левченко состояли в том, что поздно начали реагировать на проблему, долгое время закрывали на нее глаза, а потом затягивали и с выплатами, и с оценкой ущерба, и с составлением списка пострадавших и т.д., то есть, по сути дела, эта работа велась неприемлемо долгие сроки», — пояснил Минченко.

«Понятно, что Кобзев не может быстро отреагировать на то, что произошло при его предшественнике. Но с точки зрения скорости восстановления и выплат компенсаций людям, плюс, еще и дополнительные компенсации. Я думаю, что здесь просто небо и земля», — заключил специалист.