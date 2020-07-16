Алиев освободил от должности главу МИД

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данное распоряжение было подписано главой страны в четверг, 16 июля.

По распоряжению президента, новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, ранее он являлся министром образования.

Мамедъяров находился на посту главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года. Ранее на заседании парламента, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, президент раскритиковал деятельность министра за то, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией 12 июля.

Джейхун Азиз оглы Байрамов родился в 1973 году в Баку. Окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «экономист» и Азербайджанский университет по специальности «юрист».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Что происходит на границе между Азербайджаном и Арменией

ВС Азербайджана сбили армянский беспилотник

Минобороны Армении опровергло сообщение об уничтожении беспилотника азербайджанскими ВС