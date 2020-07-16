Алиев освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данное распоряжение было подписано главой страны в четверг, 16 июля.

По распоряжению президента, новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, ранее он являлся министром образования.

Мамедъяров находился на посту главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года. Ранее на заседании парламента, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, президент раскритиковал деятельность министра за то, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией 12 июля.

Джейхун Азиз оглы Байрамов родился в 1973 году в Баку. Окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «экономист» и Азербайджанский университет по специальности «юрист».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Что происходит на границе между Азербайджаном и Арменией

— ВС Азербайджана сбили армянский беспилотник

— Минобороны Армении опровергло сообщение об уничтожении беспилотника азербайджанскими ВС