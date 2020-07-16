Пушков уличил Горбачева в «геополитической капитуляции»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог требовать нейтрального статуса новой страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, Горбачев мог потребовать нейтрального статуса для новой Германии.

Пушков отметил, что именно советский президент разрешил вывести из Германии войска СССР, которые законно располагались там до 1994 года.

«Но он уже встал на путь геополитической капитуляции», — написал сенатор в своей публикации.

По его мнению, Горбачева интересовало получение Нобелевской премии мира больше, нежели национальные интересы государства.

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