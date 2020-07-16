Блогер Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы Власова

Блогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) стал помощником депутата Государственной думы Василия Власова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень популярный видеоблогер Илья Мэддисон тоже стал моим помощником на общественных началах. Вчера я забрал его удостоверение», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что Мэддисона называют королем российского YouTube, который первый начал делать обзоры на компьютерные игры.

По словам Власова, не так давно в Нижней палате Парламента проводился круглый стол на тему киберспорта. Депутат считает, что это важнейшее направление, которое во всем мире приносит миллионные доходы.

«К сожалению, государство это не поддерживает... Как помощник депутата будет заниматься киберспортом и развитием киберспорта вообще», — уточнил Власов.

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