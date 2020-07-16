В МИД РФ заявили, что у Москвы нет и не может быть агрессивных планов против Украины
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Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
Он отметил, что Украина постоянно ведет искусственно провоцируемую воинственную риторику относительно того, что у Москва якобы есть военные планы против украинского государства.
Руденко подчеркнул, что таких планов быть не может.
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