В МИД РФ заявили, что у Москвы нет и не может быть агрессивных планов против Украины

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что Украина постоянно ведет искусственно провоцируемую воинственную риторику относительно того, что у Москва якобы есть военные планы против украинского государства.

Руденко подчеркнул, что таких планов быть не может.

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