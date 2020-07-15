Премьер Болгарии отправил в отставку трех министров

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отправил в отставку глав Минфина Владислава Горанова, МВД Младена Маринова и Министерства экономики Эмила Караниколова. Об этом сообщили ТАСС в правящей политпартии «Граждане за европейское развитие Болгарии».

Такое решение было принято по итогам встречи Борисова с областными координаторами ГЕРБ. В партии заявили, что увольнение министров необходимо для того, чтобы опровергнуть слухи об их прямой зависимости от фракции «Движение за права и свободы».

Сами министры выразили готовность подать заявления об увольнении немедленно. «В четверг необходимые документы будут внесены», — добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что решения об отставке министров было принято на фоне многодневных протестов жителей с требованием отставки правительства.

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