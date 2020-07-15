Президент Польши рассказал о беседе с пранкерами Вованом и Лексусом

Президент Польши Анджей Дуда рассказал в Twitter о своей беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.

Во время разговора российские пранкеры поздравили польского лидера с недавней победой на выборах и спросили, как на их проведение повлияла пандемия COVID-19.

Дуда утверждает, что во время разговора заподозрил что-то неладное.

«Генсек не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий», — вспоминает Дуда.

Твит главы Польши сопровождался смеющимся до слез смайлом.

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