Президент Польши рассказал о беседе с пранкерами Вованом и Лексусом
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Президент Польши Анджей Дуда рассказал в Twitter о своей беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.
Во время разговора российские пранкеры поздравили польского лидера с недавней победой на выборах и спросили, как на их проведение повлияла пандемия COVID-19.
Дуда утверждает, что во время разговора заподозрил что-то неладное.
«Генсек не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий», — вспоминает Дуда.
Твит главы Польши сопровождался смеющимся до слез смайлом.
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