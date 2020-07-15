Эксперт оценил работу Солодова на посту врио губернатора Камчатки

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян отметил в комментарии «Газете.Ru», что врио губернатора Камчатки Владимир Солодов разбирается с тем «клубком проблем», который ему достался от предыдущих глав региона.

«К сожалению, городская инфраструктура на Камчатке и просто коммунальная инфраструктура нуждается если не в реновации, то в капитальном ремонте. Это проблема не очень новая, и местные муниципалитеты говорят о том, что нужны средства от региона и, возможно, от федерального центра, потому что покрыть все эти расходы из местного бюджета не получается. Сложно сказать, почему предыдущее руководство не уделило этому внимания столько, сколько могло. Примером служит недостроенная больница, которую сейчас достраивают, должны достраивать», — сказал он.

«Очевидно, что врио должен был с этим клубком проблем разбираться, чем он, собственно, и занялся. За то время, пока он [врио губернатор Камчатского края Владимир Солодов] руководит регионом, можно выделить два, скажем так, понятных нам фактора по такому короткому, но все-таки показательному сроку. Он все-таки сторонник явно работы на доверие», — отметил эксперт.

Специалист отметил, что доверие в регионе можно заработать двумя способами. «Стремлением быть компетентным в тех вопросах, в которых ты должен разобраться, то есть понять, в чем причина и как [решить проблему], и проявлением расторопности, прошу прощение за такой простой термин. Потому что часть проблем на Камчатке была из-за того, что не успевали осваивать выделяемое финансирование, у этого были, конечно, и объективные причины: то же капитальное строительство не носит такого скоростного характера, как, например, в Центральной России. Но были и субъективные вещи: где-то были недоработки. Соответственно, по крайней мере в данный момент мы видим, что он [Солодов] явно стремится этот момент убрать, чтобы было видно, что региональное правительство работает с той скоростью, с которой оно должно работать», — уверен специалист.

«Было и есть у него общение с людьми. Был кейс с детской площадкой, на месте которой могла быть застройка, но это было отменено. По большому счету, врио решил ту проблему, которую должна была решать управа в районе. Кроме того, когда возникали земельные вопросы, тоже он старался в них вникать и решать. Думаю, что любой на его месте, получив тот багаж проблем, не смог бы избежать работы по таким направлениям», — считает Кирьян.

На вопрос о том, есть ли поддержка со стороны полпреда Юрия Трутнева, специалист ответил утвердительно. «Я думаю, что он его поддерживает, раз он к нему приехал. Есть очень старое политическое правило: не приезжайте к тем, кто может увести вас в отрицательную зону. Полпред приезжает в регион в двух случаях: когда он обсуждает развитие региона и когда он разбирается с проблемой. В данном случае очевидно, что он приехал по первому пункту», — заключил Кирьян.