Эксперт поддержала изменения в избирательном законодательстве РФ

Политолог Анна Федорова в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала изменения в избирательное законодательство, обсуждаемые в Госдуме 15 июля. Речь идет о возможности проводить голосования не в один, а в несколько дней.

«Как мы видим с голосованием за поправки — проведение его в несколько дней себя оправдало. Это история про то, как государство становится более удобным и близким для гражданина, избирателя. По всему миру тренд идет именно в эту сторону. Государство исходит из того, чтобы быть понятным и человеческим. Когда человек может выбирать из двух и больше дней для голосования — это, конечно, удобнее. Для системы организации голосования это более серьезная нагрузка, но если они готовы на это идти — то это хорошо», — считает эксперт.

По ее мнению, с точки зрения здоровья политической системы — это скорее хорошо, поскольку повышает явку. Фактически, формируется более высокая легитимность института, что хорошо и для политсистемы, и для страны.

«С одной стороны, задача наблюдателей остается прежней, но с другой стороны — институт этот скорее трансформируется, ведь не может один человек сидеть на участке круглосуточно. Но я думаю, что будет просто через некоторое время он адаптирован. Наблюдателем по-прежнему может быть кто угодно, а на региональных выборах — только житель субъекта. Это логично. Проблемы для института наблюдателей я не вижу. Достаточно разумные меры», — подытожила Федорова.