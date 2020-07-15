Авиаперелеты между Россией и Турцией возобновятся 15 июля

Москва и Анкара договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщило министерство транспорта Турции. Об этом пишет агентство Anadolu.

«Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня», — цитируется сообщение министерства.

Россия закрыла границы в середине марта, чтобы препятствовать распространению коронавируса. В стране коронавирусом заразились 746 тыс., выздоровели 523 тыс., погибли больше 10 тыс. человек. В Турции заболели почти 215 тыс., вылечились 196 тыс., погибли пять тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РСТ не исключили возобновление авиасообщения с рядом стран в августе

— Авиасообщение с другими странами могут восстановить только на взаимной основе

— Ряд стран получили предложение от Росавиации по возобновлению авиасообщения