В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела РФ

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета рассмотрит поправки в законодательство против вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ доклада.

Так, комиссия намерена рассмотреть предложения «для усиления противодействия любым попыткам вмешательства в суверенные дела России» до 1 сентября.

Кроме того, в рамках заседаний будут рассмотрены вопросы об обеспечении российского суверенитета в сферах образования и культуры, зарубежных попытках разжигания на территории страны сепаратистских настроений, межнациональной и межрелигиозной розни и о попытках использовать российскую молодежь с целью политической дестабилизации РФ.